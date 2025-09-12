Ричмонд
Балицкий: Украина попыталась атаковать Запорожскую АЭС

Около 18:00 по московскому времени была предотвращена попытка атаки на Запорожскую атомную электростанцию: сбит беспилотный летательный аппарат типа FPV, который взорвался в воздухе. Об этом сообщил губернатор Балицкий. Уровень радиационного фона на территории ЗАЭС остается в пределах нормы, отмечается в сообщении telegram-канала.

