Как пройдут «Дажынкі-2025» в Заславле, рассказали в Миноблисполкоме

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уже 20 сентября преображенный к празднику Заславль примет фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкі». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минского облисполкома.
Начнется праздник тружеников села в 11.00, когда гости фестиваля смогут посетить тематические площадки в Молодежном парке, детском парке культуры и отдыха, по улицам Советская, Великая и Замковая.
В 12.00 стартует фестиваль исторической реконструкции, который развернется на стадионе школы № 1.
Также с 12.00 до 18.00 на площадке у Свято-Преображенского собора пройдет фестиваль духовной музыки с участием мужского хора «Всесвятский» и заслуженного коллектива Беларуси «Государственный камерный хор Республики Беларусь». В это же время возле этнографического комплекса историко-культурного музея-заповедника будет работать «Интерактивная белорусская хатка».
В рамках фестиваля-ярмарки пройдет торжественная церемония награждения лучших аграриев области, которая начнется в 16.00 на центральной площади города. Эта площадка станет главной музыкальной локацией, где выступят звезды белорусской и российской эстрады.
В 21.30 небо над Заславлем украсит праздничный фейерверк.
Традиционно будут работать торговые точки, интерактивные зоны, ярмарка мастеров. -0-