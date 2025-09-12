Как пройдут «Дажынкі-2025» в Заславле, рассказали в Миноблисполкоме

Также с 12.00 до 18.00 на площадке у Свято-Преображенского собора пройдет фестиваль духовной музыки с участием мужского хора «Всесвятский» и заслуженного коллектива Беларуси «Государственный камерный хор Республики Беларусь». В это же время возле этнографического комплекса историко-культурного музея-заповедника будет работать «Интерактивная белорусская хатка».