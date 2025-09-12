Стала известна причина смерти олимпийского чемпиона Андрея Чемеркина

Для третьего, заключительного подхода Веллер и Ботев заказали по 255 кг, чуть больше мирового рекорда. Ботев не взял этот вес. Веллер, дождавшись, когда судьи засчитают попытку, устроил шоу: упал на спину, потом разулся и кинул штангетки в зал. Он был уверен, что победил.