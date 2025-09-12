Ричмонд
Стала известна причина смерти олимпийского чемпиона Андрея Чемеркина

53-летний олимпийский чемпион-тяжелоатлет Андрей Чемеркин умер, предположительно, из-за оторвавшегося тромба. Титул олимпийского чемпиона он завоевал в 1996 году на Олимпиаде в Атланте, подняв невероятные тогда 260 кг.

Источник: Аргументы и факты

Заслуженный мастер спорта России по тяжелой атлетике, многократный чемпион мира и мировой рекордсмен Андрей Чемеркин, по предварительным данным, умер из-за оторвавшегося тромба, сообщил aif.ru его коллега Николай Жуков.

«Вел здоровый образ жизни. Занимался парусным спортом, сапбордом. Ни на что не жаловался. Ушел скоропостижно, предположительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб», — сказал он.

По мнению знавшего Чемеркина Виктора Чучварева, спортсмена могли привести к смерти усиленные тренировки.

«Точный диагноз мне неизвестен. Знаю только, что такие спортсмены обычно перегружают свой организм и уходят рано в мир иной», — отметил собеседник издания.

О смерти Чемеркина ранее сообщили в Федерации тяжелой атлетики РФ.

Андрей Чемеркин стал победителем Олимпиады в Атланте в 1996 году. Ему было 24 года. В финале он боролся за победу с немецким спортсменом Ронни Веллером и недавно сменившим болгарское гражданство на австралийское Стефаном Ботевым.

Для третьего, заключительного подхода Веллер и Ботев заказали по 255 кг, чуть больше мирового рекорда. Ботев не взял этот вес. Веллер, дождавшись, когда судьи засчитают попытку, устроил шоу: упал на спину, потом разулся и кинул штангетки в зал. Он был уверен, что победил.

Чемеркин заказал немыслимые на тот момент 260 кг и взял этот вес. По свидетельству зрителей, российский спортсмен практически без паузы вытолкнул штангу вверх.