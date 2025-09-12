Минздрав запретил продавать небезопасные российские сладости в Беларуси

Санитарно-эпидемиологическая служба Минздрава сообщила об опасных сладостях, которые попали под запрет в Беларуси.
Например, под запрет попали халва компании «КВД Воронеж», а также халва и козинак от производителя «СТЕПЬ-Инвестиции», в составе которых обнаружили превышение допустимого уровня кадмия.
Также под запрет попали «Вишневые тарталетки» от «Кухмастер», в составе которого нашли недопустимый консервант — бензойную кислоту.
Из-за диоксида серы (Е220) в составе под запрет также попало затяжное печенье «Буби-Юби» от производителя «Сладкон».
Нельзя больше продавать в Беларуси также желейный мармелад со вкусами «груша», «малина», «апельсин» и «лимон», произведенный компанией «Слада».
И попал под запрет фруктовый напиток с кусочками желе со вкусом манго LEQIBIN от китайского производителя. В напитке нашли незаявленные красители «Солнечный закат» FCF (Е110) и тартразин (Е102).
Еще Минздрав запретил популярные российские соусы из-за кишечной палочки в составе.
Также более 30 магазинов «Светофор» закрылись в Беларуси после проверки санслужб.
Тем временем фабрика «Коммунарка» выпустила конфеты с особенными словами.