Минздрав запретил продавать небезопасные российские сладости в Беларуси

В Беларуси под запрет попали небезопасные российские сладости.

Источник: Комсомольская правда

Санитарно-эпидемиологическая служба Минздрава сообщила об опасных сладостях, которые попали под запрет в Беларуси.

Например, под запрет попали халва компании «КВД Воронеж», а также халва и козинак от производителя «СТЕПЬ-Инвестиции», в составе которых обнаружили превышение допустимого уровня кадмия.

Также под запрет попали «Вишневые тарталетки» от «Кухмастер», в составе которого нашли недопустимый консервант — бензойную кислоту.

Из-за диоксида серы (Е220) в составе под запрет также попало затяжное печенье «Буби-Юби» от производителя «Сладкон».

Нельзя больше продавать в Беларуси также желейный мармелад со вкусами «груша», «малина», «апельсин» и «лимон», произведенный компанией «Слада».

И попал под запрет фруктовый напиток с кусочками желе со вкусом манго LEQIBIN от китайского производителя. В напитке нашли незаявленные красители «Солнечный закат» FCF (Е110) и тартразин (Е102).

Еще Минздрав запретил популярные российские соусы из-за кишечной палочки в составе.

Также более 30 магазинов «Светофор» закрылись в Беларуси после проверки санслужб.

Тем временем фабрика «Коммунарка» выпустила конфеты с особенными словами.