В Ростовской области фиксировать нарушения ПДД будет «Оракул»

В Ростовской области закупили комплексы с фотофиксацией ПДД.

Источник: Комсомольская правда

В Госавтоинспекции внедряют в работу систему фотофиксации нарушений ПДД «Оракул Инсайт». Об этом рассказали в Telegram-канале ведомства.

— Он включает в себя радарный 3D-модуль и интеллектуальную камеру, обеспечивающую качественные снимки в любое время суток. Комплекс устанавливается в компактном моноблочном исполнении внутри салона патрульного автомобиля, — объяснили в сообщении.

Система автоматически фиксирует сразу несколько нарушений: превышение скорости, несоблюдение правил стоянки и остановки, игнорирование дорожных знаков и разметки, неправильное использование световых приборов, движение против направления на дороге и другие.

— Автоинспектор сможет настроить два порога скорости на устройстве. При превышении первого порога фотографии отправляются в центр обработки, а при нарушении второго «критического» порога патрульный получает визуальное и звуковое оповещение, чтобы приступить к немедленному пресечению грубого нарушения ПДД.

Для повышения квалификации сотрудников с новой аппаратурой Госавтоинспекция провела тренинги.