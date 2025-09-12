В Ростовской области фиксировать нарушения ПДД будет «Оракул»

В Госавтоинспекции внедряют в работу систему фотофиксации нарушений ПДД «Оракул Инсайт». Об этом рассказали в Telegram-канале ведомства.
— Он включает в себя радарный 3D-модуль и интеллектуальную камеру, обеспечивающую качественные снимки в любое время суток. Комплекс устанавливается в компактном моноблочном исполнении внутри салона патрульного автомобиля, — объяснили в сообщении.
Система автоматически фиксирует сразу несколько нарушений: превышение скорости, несоблюдение правил стоянки и остановки, игнорирование дорожных знаков и разметки, неправильное использование световых приборов, движение против направления на дороге и другие.
— Автоинспектор сможет настроить два порога скорости на устройстве. При превышении первого порога фотографии отправляются в центр обработки, а при нарушении второго «критического» порога патрульный получает визуальное и звуковое оповещение, чтобы приступить к немедленному пресечению грубого нарушения ПДД.
Для повышения квалификации сотрудников с новой аппаратурой Госавтоинспекция провела тренинги.