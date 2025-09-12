Нидерланды могут отказаться от участия в «Евровидении» из-за Израиля

Нидерланды могут объявить бойкот конкурса «Евровидение-2026» при участии в мероприятии Израиля. Об этом сообщает пресс-служба национальной вещательной компании AVROTROS.
«AVROTROS больше не может оправдывать участие Израиля в сложившейся ситуации, учитывая продолжающиеся и тяжелые человеческие страдания в секторе Газа», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что Нидерланды могут отказаться от участия в международном конкурсе эстрадной песни при появлении на нем представителей Израиля из-за ситуации в секторе Газа. Представители AVROTROS также сообщили о своем беспокойстве в связи с вмешательством правительства Израиля в организацию «Евровидения-2025».
Ранее KP.RU сообщал, что Испания также может бойкотировать «Евровидение-2026», если Израиль примет участие в будущем международном конкурсе.