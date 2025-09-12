CNBC: Китай настоятельно рекомендует Мексике «дважды подумать» из-за пошлин

Представители Министерства торговли Китая обратились к мексиканскому правительству и призвали тщательно взвесить последствия планируемого повышения пошлин на импорт азиатских автомобилей. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщил телеканал CNBC.
Мехико принял решение увеличить пошлины на ввоз транспорта из Азии, включая Китай, с 20 до 50 процентов. Это нововведение входит в проект федерального бюджета, в котором говорится о повышении тарифов на импорт общей стоимостью около 52 миллиардов долларов. В Китае заявили, что подобные пошлины нанесут вред Мексике и поставщикам из других стран.
Пекин также предупредил, что при необходимости он примет ответные меры для защиты национальных интересов. Кроме того, из-за постоянной политической и экономической гонки с Соединенными Штатами Китай решил ограничить экспорт важных полезных ископаемых, которые используются в производстве машин. При этом, согласно информации специалистов, сейчас китайские компании занимают ключевые позиции в цепочке поставок, передает телеканал.
5 августа в СМИ появилась информация о том, что Китай побеждает в торговой войне, которую в начале года президент США Дональд Трамп объявил Пекину. По данным журналистов, китайская экономика выросла в среднем на 5,3 процента в первой половине года, а американская экономика — на 1,25 процента.