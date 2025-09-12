CNBC: Китай настоятельно рекомендует Мексике «дважды подумать» из-за пошлин

Мехико принял решение увеличить пошлины на ввоз транспорта из Азии, включая Китай, с 20 до 50 процентов. Это нововведение входит в проект федерального бюджета, в котором говорится о повышении тарифов на импорт общей стоимостью около 52 миллиардов долларов. В Китае заявили, что подобные пошлины нанесут вред Мексике и поставщикам из других стран.