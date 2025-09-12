Ричмонд
Сушила Карки приняла присягу в качестве премьера Непала

Сушила Карки стала первой женщиной-премьером Непала.

Источник: Аргументы и факты

Бывшая верховная судья Сушила Карки приняла присягу в качестве премьер-министра временного правительства Непала, пишет Khabarhub.

«Бывшая главная судья Сушила Карки приняла присягу в качестве премьер-министра временного правительства Непала. Она станет первой женщиной-премьером страны», — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку. Это произошло на фоне антиправительственных протестов в стране. Они начались из-за объявленного решения об ограничении работы социальных сетей и мессенджеров.

Впоследствии президент Непала Рам Чандра Паудель согласился назначить Сушилу Карки главой временного правительства. Как сообщалось, он заявил лидерам основных партий, что больше не может противостоять давлению общественности в этом вопросе.

