Сушила Карки приняла присягу в качестве премьера Непала

Бывшая верховная судья Сушила Карки приняла присягу в качестве премьер-министра временного правительства Непала, пишет Khabarhub.
«Бывшая главная судья Сушила Карки приняла присягу в качестве премьер-министра временного правительства Непала. Она станет первой женщиной-премьером страны», — сказано в материале.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку. Это произошло на фоне антиправительственных протестов в стране. Они начались из-за объявленного решения об ограничении работы социальных сетей и мессенджеров.
Впоследствии президент Непала Рам Чандра Паудель согласился назначить Сушилу Карки главой временного правительства. Как сообщалось, он заявил лидерам основных партий, что больше не может противостоять давлению общественности в этом вопросе.