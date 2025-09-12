Ремонт больницы в Усть-Илимске Приангарья завершат в ближайшие два года

Капитальный ремонт двух поликлиник Усть-Илимской районной больницы планируют завершить в 2026—2027 годах, сообщили в Министерстве здравоохранения Иркутской области. Работы выполняют в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Ремонт проводят в зданиях, которые ранее принадлежали городской поликлинике № 1 и детской поликлинике, а теперь являются частью районной больницы.
Накануне председатель правительства региона Константин Зайцев посетил с рабочей поездкой Усть-Илимск, где проверил ход работ на объектах. В здании бывшей поликлиники № 1 уже обновлены инженерные системы, установлено новое сантехническое оборудование, отремонтирована кровля и выполнены отделочные работы. В ближайшее время предстоит отремонтировать чердачное перекрытие и фасад, а также провести благоустройство прилегающей территории.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.