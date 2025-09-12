Ричмонд
Определен топ-10 финалисток «Мисс Беларусь — 2025»

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Топ-10 финалисток XIV Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» определен во время финального шоу, которое проходит во Дворце спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко посещает финал ХIV Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь — 2025».

В числе 10 красивейших девушек Дарья Базылева, Татьяна Марчук, Мария Архипенко, Елизавета Лагодич, Елизавета Лукша, Алия Короткая, Екатерина Трикоза, Александра Кульчик, Алена Кучерук, Ксения Аввакумова.

В финал прошли 24 красавицы страны: по две из Брестской и Витебской областей, по три — из Гомельской и Гродненской, пять — из Минской, одна — из Могилевской, восемь красавиц из Минска. Как стало известно во время финального шоу, одна финалистка Кристина Бельская из Минска по состоянию здоровья не смогла выйти на сцену.

«Топ-10» — это традиционный этап финального шоу. Ежегодно к нему подбираются разные наряды. В этом году наряды для топ-10 изготавливал «Центр моды», но дизайн держали в тайне. Интрига разрешилась сегодня во время финального шоу. Десять лучших финалисток «Мисс Беларусь — 2025» вышли на подиум в нарядах с цитатами Президента Беларуси, которые стали поистине народными. -0-

Фото Максима Гучека и Яна Горбанюка.