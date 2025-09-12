Определен топ-10 финалисток «Мисс Беларусь — 2025»

В финал прошли 24 красавицы страны: по две из Брестской и Витебской областей, по три — из Гомельской и Гродненской, пять — из Минской, одна — из Могилевской, восемь красавиц из Минска. Как стало известно во время финального шоу, одна финалистка Кристина Бельская из Минска по состоянию здоровья не смогла выйти на сцену.