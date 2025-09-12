«Прошли героический путь становления». Хренин о танковых войсках и процессе модернизации

Глава Минобороны добавил, что не теряют своей актуальности вопросы развития и модернизации боевых машин. «В настоящее время на мощностях 140-го ремонтного завода во взаимодействии с российским предприятием “Уралвагонзавод” осуществляется проведение капитального ремонта и модернизации танков двух танковых батальонов до уровня Т-72БМ-2. Применение новых разработок российских и белорусских предприятий, направленных на повышение огневой мощи, защищенности, подвижности и командной управляемости позволит иметь модернизированные танки, отвечающие самым современным требованиям и не уступающие аналогичным образцам зарубежных государств, — отметил он. — Продолжается оснащение механизированных соединений и танковых воинских частей новыми и модернизированными образцами бронетанковой техники. В течение последних лет приняты на вооружение и поставлены в Вооруженные Силы: батальон модернизированных танков Т-72Б3, более ста модернизированных бронетранспортеров БТР-70МБ1, свыше сотни новых бронетранспортеров БТР-82А и более трех десятков бронированных машин “Кайман”.