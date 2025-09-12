«Прошли героический путь становления». Хренин о танковых войсках и процессе модернизации

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Танковые войска прошли героический путь становления. Об этом во время торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню танкистов, в Центральном доме офицеров сказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны.
Во время поздравления глава военного ведомства отметил подвиг воинов-танкистов в годы Великой Отечественной войны и роль танковых подразделений современных Вооруженных Сил в деле укрепления обороноспособности Беларуси: «Танковые войска прошли героический путь становления. Во всех крупных операциях Великой Отечественной войны бронетанковые и механизированные воинские части были главной ударной силой сухопутных войск и играли решающую роль в окружении и разгроме крупных группировок врага, в том числе на нашей белорусской земле. Белорусский народ по праву гордится поколением Победителей. Именно поэтому в нашей стране ежегодно открываются все новые памятники с установленными на постаментах образцами бронетанковой техники».
Виктор Хренин отметил, что накануне праздника в Столбцах был торжественно открыт памятник героям-освободителям города с увековеченным на постаменте танком Т-72. Он заверил, что эта священная традиция, связывающая поколения, будет продолжена.
«Свой профессиональный праздник танкисты механизированных бригад встречают на полигонах Республики Беларусь и Российской Федерации. Буквально сегодня началось основное мероприятие оперативной и боевой подготовки — совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России “Запад-2025”. Уже задолго до своего начала оно обросло огромным количеством мифов и небылиц в западных средствах массовой информации. Вместе с тем, учение носит исключительно оборонительный характер. И я как глава военного ведомства уверен, что и этот экзамен в непростых геополитических условиях наши парни выдержат с честью», — сказал Виктор Хренин.
Глава Минобороны добавил, что не теряют своей актуальности вопросы развития и модернизации боевых машин. «В настоящее время на мощностях 140-го ремонтного завода во взаимодействии с российским предприятием “Уралвагонзавод” осуществляется проведение капитального ремонта и модернизации танков двух танковых батальонов до уровня Т-72БМ-2. Применение новых разработок российских и белорусских предприятий, направленных на повышение огневой мощи, защищенности, подвижности и командной управляемости позволит иметь модернизированные танки, отвечающие самым современным требованиям и не уступающие аналогичным образцам зарубежных государств, — отметил он. — Продолжается оснащение механизированных соединений и танковых воинских частей новыми и модернизированными образцами бронетанковой техники. В течение последних лет приняты на вооружение и поставлены в Вооруженные Силы: батальон модернизированных танков Т-72Б3, более ста модернизированных бронетранспортеров БТР-70МБ1, свыше сотни новых бронетранспортеров БТР-82А и более трех десятков бронированных машин “Кайман”.
По словам Виктора Хренина, весомый вклад в поддержание обороноспособности страны вносят белорусские предприятия оборонно-промышленного комплекса: «Много теплых слов можно сказать в адрес работников 140-го ремонтного завода, осуществляющих ремонт и модернизацию бронетанковой техники. В дальнейшем укрепление мощи танковых подразделений и Вооруженных Сил, несомненно, будет продолжено».
На торжественном собрании с профессиональным праздником воинов-танкистов поздравил государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович. Он зачитал поздравительный адрес от главы государства. Перед торжественным собранием участники мероприятия возложили цветы к подножию памятника советскому танку Т-34.-0-