«Наши девушки не только красивые, но и разносторонние». Чернецкий об участницах «Мисс Беларусь»

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр культуры Руслан Чернецкий поделился своими впечатлениями от Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь», финал которого проходит во Дворце спорта, передает корреспондент БЕЛТА.
«Конкурс “Мисс Беларусь” — это возможность всему миру показать, какие у нас белоруски самые лучшие. Жюри будет сегодня крайне сложно, потому что любая из девушек достойна короны. Я был на всех репетициях и прогонах и знаю, о чем говорю, совершенно точно», — сказал Руслан Чернецкий.
Если бы он был в жюри, то в первую очередь обращал внимание на интеллект участниц. «Женщину, по моему исключительному мнению, красит интеллект. Умная женщина по определению красива», — уверен министр культуры.
По его словам, девушки занимаются не только благотворительностью. Чья-то настоящая или будущая профессия связана с медициной, чья-то — со сферой искусств, журналистикой или работой правоохранительных органов.
«Прекрасно, что наши девушки не только красивые, но и развиты разносторонне. А если кто-то хочет проявить себя в творчестве, то мы всегда поможем», — подытожил Руслан Чернецкий. -0-