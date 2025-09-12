Суд в Москве продлил срок ареста стендап-комику Останину*

Как писал сайт KP.RU, 18 марта сотрудники СК РФ задержали Останина* при попытке пересечь государственную границу России. Он в качестве фигуранта дела по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, был доставлен в Москву на допрос. В ходе следственных действий, комик утверждал, что у него не было желания кого-то оскорбить. Кроме того, он извинился за свой так называемый перфоманс.