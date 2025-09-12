Суд в Москве продлил срок ареста стендап-комику Останину*

В Москве суд продлил срок заключения в СИЗО стендап-комику Артемию Останину* (внесен в перечень террористов и экстремистов), обвиняемому в разжигании ненависти к участникам СВО. Об этом сообщил ТАСС.
«Мещанский районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении обвиняемому Останину* меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.
Как писал сайт KP.RU, 18 марта сотрудники СК РФ задержали Останина* при попытке пересечь государственную границу России. Он в качестве фигуранта дела по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, был доставлен в Москву на допрос. В ходе следственных действий, комик утверждал, что у него не было желания кого-то оскорбить. Кроме того, он извинился за свой так называемый перфоманс.
4 июня Росфинмониторинг внес комика Останина*, арестованного по делу о разжигании ненависти, в перечень террористов и экстремистов.
* Лицо, внесенное в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.