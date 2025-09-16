Евгений Кузнецов: что ждет Россию после геополитического шторма

— Происходит очередной взлет оборонных технологий, они становятся более эффективными. Это касается новых типов военных объектов, оружия. Это давно было мной предсказано и долгое время игнорировалось. Война постепенно роботизируется, автоматизируется. Но полный переход всех армий произойдёт не за год-два, а, вероятнее всего, лет за 10−20. Сейчас к этому все готовятся. Когда армии будут полностью роботизированы, наверняка у многих зачешутся руки — узнать, как это будет выглядеть на поле боя. Это тревожно, но думаю, что на горизонте 10 лет глобальное геополитическое напряжение будет все же постепенно сходить на нет.