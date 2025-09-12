Экс-баскетболистка «Динамо» Тиана Мангакайя умерла в возрасте 30 лет

Мангакайе впервые диагностировали рак молочной железы в 2019 году, во время ее учебы в американском колледже в США. Девушка прошла курс химиотерапии, двойную мастэктомию и реконструктивную операцию. В 2023 году рак вернулся, но уже в четвертой стадии. Из-за этого спортсменке пришлось завершить карьеру, и она стала работать тренером в «Сиднее».