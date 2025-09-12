Экс-баскетболистка «Динамо» Тиана Мангакайя умерла в возрасте 30 лет

Австралийская баскетболистка Тиана Мангакайя, которая играла за национальную сборную и московский клуб «Динамо», скончалась на 31-м году жизни. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Австралии.
— Тиана вдохновила нас всех своим мужеством и стойкостью, несмотря на вторую борьбу с раком груди. Ее возвращение на площадку в НБЛ1 в начале этого года в составе South District Spartans стало ярким свидетельством ее силы, решимости и прочной любви к игре, — говорится в сообщении.
В организации отметили, что в мае спортсменка присоединилась к матчу команд Opals и Tall Ferns на Саншайн-Косте и ее присутствие стало напоминанием о том влиянии, которое она оказала на товарищей по команде, болельщиков и все баскетбольное сообщество.
В австралийской Федерации баскетбола призвали всех полагаться на свои группы поддержки и друг на друга в «это непростое время», передает сайт организации.
Мангакайе впервые диагностировали рак молочной железы в 2019 году, во время ее учебы в американском колледже в США. Девушка прошла курс химиотерапии, двойную мастэктомию и реконструктивную операцию. В 2023 году рак вернулся, но уже в четвертой стадии. Из-за этого спортсменке пришлось завершить карьеру, и она стала работать тренером в «Сиднее».