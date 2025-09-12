В Краснодарском крае за полгода провели более 10 экологических акций

«Программа проводимых в течение года мероприятий насыщенна и разнообразна. Благодаря нашему тесному взаимодействию с муниципалитетами, сотрудничеству с эковолонтерами более 6 тысяч жителей Кубани — в основном это молодежь и дети — стали участниками интересных просветительских акций. А это значит, что многие из них станут популяризаторами идей экологичного образа жизни и осознанного потребления», — рассказала замминистра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края Мария Краснощекова.