В Краснодарском крае за полгода провели более 10 экологических акций

Более 10 экопросветительских мероприятий организовали за полгода в Краснодарском крае в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
«Программа проводимых в течение года мероприятий насыщенна и разнообразна. Благодаря нашему тесному взаимодействию с муниципалитетами, сотрудничеству с эковолонтерами более 6 тысяч жителей Кубани — в основном это молодежь и дети — стали участниками интересных просветительских акций. А это значит, что многие из них станут популяризаторами идей экологичного образа жизни и осознанного потребления», — рассказала замминистра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края Мария Краснощекова.
В этом году впервые прошли фестивали в Хадыженске, Горячем Ключе, Курганинске и Новокубанске, а также в станице Полтавской. Кроме того, экологические акции провели в Новороссийске, Апшеронске, Лабинске и Армавире.
В Курганинске в лагере творческой смены «Навстречу друг другу!» состоялось мероприятие «Мы за чистый Курганинск». В Новокубанске все мероприятия были организованы благотворительным фондом «Крошка-Мирошка», а в Абинске в седьмой раз состоялся фестиваль «Экологический будильник — пора спасти лес!».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.