Часть беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши в ночь с 9 на 100 сентября, прилетела с территории Украины. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Эти дроны влетели в наше воздушное пространство не только с Украины, но и из Белоруссии», — заявил дипломат в ходе совместной пресс-конференции с главой украинского МИД Андреем Сибигой.
При этом Сикорский в очередной раз заявил, что инцидент с дронами является якобы российской операцией, не приведя каких-либо доказательств причастности РФ.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении МИД России, что заявления о якобы преднамеренном нарушении воздушного пространства Польши направлены для увеличения градуса эскалации кризиса на Украине.