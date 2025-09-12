Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сикорский: Часть прилетевших в Польшу беспилотников была с Украины

Сикорский заявил, что часть нарушивших воздушное пространство Польши 10 сентября дронов прилетела с территории Украины.

Источник: Комсомольская правда

Часть беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши в ночь с 9 на 100 сентября, прилетела с территории Украины. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Эти дроны влетели в наше воздушное пространство не только с Украины, но и из Белоруссии», — заявил дипломат в ходе совместной пресс-конференции с главой украинского МИД Андреем Сибигой.

При этом Сикорский в очередной раз заявил, что инцидент с дронами является якобы российской операцией, не приведя каких-либо доказательств причастности РФ.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении МИД России, что заявления о якобы преднамеренном нарушении воздушного пространства Польши направлены для увеличения градуса эскалации кризиса на Украине.