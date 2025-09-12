Забег, митинги, концерт. Как в Гродно отпразднуют День народного единства, рассказали в горисполкоме

12 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Какие мероприятия запланированы в Гродно в День народного единства, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.
Сообщается, что в урочище Пышки на тропе здоровья состоится четвертый легкоатлетический забег «Пробег Единства», старт запланирован на 10 часов. Там же в 11 часов пройдет праздничный концерт.
На воинском кладбище на ул. Белуша в 10 часов состоится митинг, на 12 часов запланировано открытие памятной таблички с цифровым кодом в честь Григория Горновых. В 14.30 пройдет городской митинг и возложение цветов на мемориальном комплексе Курган Славы с участием жителей и гостей города Гродно. В этот же день пройдут народные возложения у мемориалов. Молодежь города поучаствует в акции по уборке воинских захоронений.
Также к празднику в образовательных учреждениях пройдет тематический единый урок, в организациях — единый день информирования, а в библиотеках — выставки. -0-