Андрейчик: в Беларуси в ближайшие годы реализуют не менее 95 крупных проектов в турсфере

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в ближайшие годы реализуют не менее 95 крупных проектов в турсфере. Об этом сообщил заместитель министра спорта и туризма Беларуси Олег Андрейчик на пленарном заседании Международного форума экономического сотрудничества в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Олег Андрейчик напомнил, что в Беларуси представлены 13 видов туризма. Большой популярностью пользуется историко-культурный туризм, который тесно связан с образовательным, религиозным, лечебно-оздоровительным, агроэкотуризмом. Развивается промышленный, гастрономический, событийный, экологический туризм. Созданы все условия для развития делового туризма, совершенствуется материально-техническая база туристической отрасли. Функционируют 618 гостиниц и аналогичных средств размещения, из них 76 находятся в Минске.
«За четыре года — с 2021-го по 2024-й — реализовано 116 крупных мероприятий по строительству и реконструкции объектов туриндустрии. Большие планы сегодня связываем с реализацией государственной политики на ближайшую пятилетку. Уже подтверждены строительство, реконструкция или модернизация 95 крупных объектов в туристической сфере, из них 12 проектов запланированы к реализации в Минске», — отметил Олег Андрейчик.
В этом году в белорусской столице уже введен ряд крупных отелей. В ближайшее время будет открыта одна из самых фешенебельных пятизвездочных гостиниц Waldorf Astoria.
«Национальное законодательство содержит широкий спектр налоговых льгот, преференций, призванных стимулировать развитие бизнеса, в том числе в туристической сфере», — добавил Олег Андрейчик.
Одна из стимулирующих мер по привлечению инвестиций — проект «Региональная инициатива». Министерство спорта и туризма со своей стороны активно продвигает дорожную карту инвестора. -0-