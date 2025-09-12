Андрейчик: в Беларуси в ближайшие годы реализуют не менее 95 крупных проектов в турсфере

«За четыре года — с 2021-го по 2024-й — реализовано 116 крупных мероприятий по строительству и реконструкции объектов туриндустрии. Большие планы сегодня связываем с реализацией государственной политики на ближайшую пятилетку. Уже подтверждены строительство, реконструкция или модернизация 95 крупных объектов в туристической сфере, из них 12 проектов запланированы к реализации в Минске», — отметил Олег Андрейчик.