Сюрпризы молдавской осени: После дождей и похолодания — почти летняя жара

Пятничный холодный и дождливый день подходит к концу, и уже в субботу Молдову ждет почти летняя жара.
Днем — +27 градусов.
Без осадков, правда, переменная облачность.
Ночью еще сохранится холодная погода — +12 градусов.
В последующие сутки будет солнечная погода.
