В селе Матусово Забайкалья построили фельдшерско-акушерский пункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построили в селе Матусово Забайкальского края в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
«Мы очень рады, что в селе появился новый медицинский пункт. Здание просторное, светлое. Внутри разместили кабинеты для приема пациентов, а также помещения для проведения процедур, в том числе вакцинации», — отметила медсестра Наталья Томских.
Помощь в новых условиях будут получать 272 человека, в том числе 68 детей. Учреждение откроется после получения лицензии на медицинскую деятельность.
Напомним, ранее в Карымском округе Забайкальского края открыли отремонтированную детскую поликлинику. В медучреждении обновили фасад, внутренние помещения и инженерные сети, а также установили современное оборудование.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.