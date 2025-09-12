«Мисс Беларусь — 2023» Элеонора Качаловская: с легкой руки передам корону победительнице

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладательница титула «Мисс Беларусь — 2023» Элеонора Качаловская рассказала журналистам, что заветную корону передаст победительнице с легкой руки. Имя победительницы станет известно сегодня по итогам финала XIV Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь», который проходит во Дворце спорта, передает корреспондент БЕЛТА.
Определен топ-10 финалисток «Мисс Беларусь — 2025».
«Отпускаю с легкой руки, потому что в нужное время выбираются нужные люди. Сегодня именно такой день. Два года прошло, и сегодня 2025 год. Пора дать возможность новому поколению молодежи проявить себя и продолжить эту красивую традицию элегантности, воспитанности в Беларуси и по всему миру», — сказала Элеонора Качаловская, отвечая на вопрос, грустно ли ей сегодня расставаться с короной.
«Мисс Беларусь — 2023» встречалась с нынешними финалистками и оценила их потенциал. «В этом сезоне сильнейший набор. Девушки, я бы даже сказала, по-боевому готовы не просто выиграть, а получить опыт, узнать что-то новое. Они действительно с горящими глазами и желанием что-то делать для будущего и реализовываться сейчас. Правда, это удивительные красавицы — не просто так они сегодня на этой сцене», — сказала Элеонора Качаловская.
Говоря о том, как изменилась ее жизнь после победы, «Мисс Беларусь — 2023» призналась, что все кардинально изменилось. «Не то чтобы я стала прямо другим человеком, но я поменяла свое отношение к чему-то. В принципе я стала ближе к людям. Это статус — очень важный шаг в жизни, который переворачивает с ног на голову», — отметила она.
Говоря о том, на что будет обращать внимание при оценке нынешних конкурсанток, Элеонора Качаловская пояснила, что будет обращать внимание на глаза. «Глаза — это как зеркало души. Мы должны увидеть, что она действительно с добрым, живым посылом идет к людям. Не ради камер, не ради какого-то всеобщего признания, а просто для себя, для людей, которые находятся в этом зале. Правда, это очень ощущается, когда человек хорош в работе. А по факту — это тоже работа», — сказала она.
«Мисс Беларусь — 2023» подчеркнула, что ничего не бывает просто так, и победа в конкурсе красоты также. «Нельзя по блату получить это место», — подчеркнула она.
В финал прошли 24 красавицы страны: по две из Брестской и Витебской областей, по три — из Гомельской и Гродненской, пять — из Минской области, одна — из Могилевской, восемь красавиц из Минска. Как стало известно во время финального шоу, одна финалистка Кристина Бельская из Минска по состоянию здоровья не смогла выйти на сцену. -0-