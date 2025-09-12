«Мисс Беларусь — 2023» Элеонора Качаловская: с легкой руки передам корону победительнице

Говоря о том, на что будет обращать внимание при оценке нынешних конкурсанток, Элеонора Качаловская пояснила, что будет обращать внимание на глаза. «Глаза — это как зеркало души. Мы должны увидеть, что она действительно с добрым, живым посылом идет к людям. Не ради камер, не ради какого-то всеобщего признания, а просто для себя, для людей, которые находятся в этом зале. Правда, это очень ощущается, когда человек хорош в работе. А по факту — это тоже работа», — сказала она.