Врач Александр Мясников призвал людей с больным сердцем и диабетом пить кофе

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рекомендовал диабетикам и людям с больным сердцем пить кофе, пояснив, что этот напиток снизит количество возможных инфарктов.
— У вас диабет? Пейте кофе. У вас больное сердце? Пейте кофе. У вас будут реже инфаркты, понимаете? — высказался ведущий.
Он добавил, что кофе снижает частоту аритмий и нормализует кровяное давление. Кроме того, по словам Мясникова, этот напиток способствует исчезновению внутреннего воспаления. Всего в кофе более тысячи биологически полезных веществ, рассказал врач в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия».
Врач-кардиолог Аурелио Рохас опроверг информацию о том, что употребление кофе приводит к повышению артериального давления. Он подчеркнул, что этот напиток может привести к снижению риска развития деменции и снижению когнитивных функций, поскольку кофеин является мощным стимулятором центральной нервной системы. Из-за этого после употребления напитка у человека появляется больше энергии, повышается концентрация внимания и снижается умственная усталость.