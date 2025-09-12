Врач Александр Мясников призвал людей с больным сердцем и диабетом пить кофе

Врач-кардиолог Аурелио Рохас опроверг информацию о том, что употребление кофе приводит к повышению артериального давления. Он подчеркнул, что этот напиток может привести к снижению риска развития деменции и снижению когнитивных функций, поскольку кофеин является мощным стимулятором центральной нервной системы. Из-за этого после употребления напитка у человека появляется больше энергии, повышается концентрация внимания и снижается умственная усталость.