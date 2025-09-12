Сикорский: БПЛА летели в сторону Польши, в том числе с территории Украины

Беспилотники, которые недавно сбили над Польшей, вошли в воздушное пространство страны, в том числе и с территории Украины. С таким заявлением в пятницу, 12 сентября, выступил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в рамках рабочей поездки в Киев.
— Эти беспилотники вторглись в наше воздушное пространство не только со стороны Украины, но и со стороны Белоруссии, — приводят его слов «Известия».
Также Сикорский в своем обращении подчеркнул, что, несмотря на произошедшее, Варшава не видит оснований для того, чтобы разрывать дипотношения с РФ.
Утром 10 сентября польские военнослужащие применили оружие в отношении беспилотников, которые пересекли воздушное пространство страны. Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией». В тот же день министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Швеция срочно направит в страну средства ПВО и авиацию, а Нидерланды — зенитные ракетные комплексы Patriot, системы NASAMS, средства борьбы с дронами, а также 300 военных.