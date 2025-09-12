Найдены свидетельства существования неизвестного вида мастодонтов

Анализ структуры его митохондриальной ДНК, самой «живучей» части генома, подтвердил, что тихоокеанские мастодонты (Mammut pacificus) являются отдельным видом, который очень давно, примерно 140−330 тыс. лет назад, обособился от остальных разновидностей этих гигантов ледниковой эпохи. При этом ученые обнаружили, что их представители жили не только на северо-востоке США, но и значительно севернее и западнее, на территории провинции Альберта, что расширяет представления ученых о контактах и миграциях разных видов мастодонтов.