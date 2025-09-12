Джорджо Армани завещал продать свой дом моды или разместить акции на бирже

Итальянский модельер Джорджо Армани, скончавшийся 4 сентября, завещал продать свой дом моды либо провести публичное размещение акций компании на бирже, сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на текст завещания.
Среди потенциальных покупателей — такие крупные конгломераты, как LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, EssilorLuxottica или L Oréal и компании «аналогичного статуса».
В завещании указано, что наследники должны продать первоначальную долю в 15% в течение 18 месяцев после смерти Армани, а затем в течение трех-пяти лет передать тому же покупателю дополнительно 30−54,9% акций.
В противном случае они должны будут разместить акции на публичной фондовой бирже. Аналитики оценивают стоимость компании в 8,2 млрд долларов.
Армани являлся единственным акционером, креативным директором и председателем правления компании. В течение долгих лет он отстаивал независимость бренда, поэтому решение о продаже стало неожаданностью.
Армани скончался в возрасте 91 года от печеночной недостаточности. У него не было детей, однако осталась сестра, а также в компании работают племянники и племянницы. Ранее сообщалось, что модельер оставил два завещания.