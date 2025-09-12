Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил, что не намерен «отдавать Путину» часть территорий Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отклонил предложение о каких-либо территориальных уступках России. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщили украинские СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отклонил предложение о каких-либо территориальных уступках России. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщили украинские СМИ.

Он подчеркнул, что Украине необходимо не «временное затишье», а гарантированное окончание конфликта, которое обеспечит ее безопасность. Также Зеленский отметил, что любое потенциальное соглашение должно включать в себя «ответственность» для России.

— Отдать Путину ту или иную землю Украины, чтобы он остановил войну — такого не будет. Это не решение. Это пауза. Как после 2008 года и Грузии, как после 2014 года и Крыма и Донецка, — приводит его слова «Газета.Ru».

9 сентября в СМИ появилась информация о том, что «коалиция желающих» планирует отдать России территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. При этом в обмен на эти уступки Москва должна позволить ввести «миротворческий контингент» на Украину.

Страны — союзницы Украины в Европе будут оказывать поддержку Киеву, если украинский президент Владимир Зеленский решит продолжить боевые действия. Об этом высказался в августе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.