Экс-замглавы МО Иванов отверг обвинения в коррупции по второму уголовному делу

Бывший заместитель главы Министерства обороны России Тимур Иванов отверг обвинения в коррупции по второму уголовному делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката экс-чиновника Дениса Балуева.
«Нам объявили об окончании следственных действий в рамках расследования второго уголовного дела в отношении Тимура Иванова, который отверг все обвинения в свой адрес», — заявил адвокат.
Отмечается, что в отношении Иванова было расширено обвинение в получении взяток, а также незаконном обороте оружия. При этом бывший замглавы ведомства не признал своей вины ни по одному пункту обвинения.
Ранее KP.RU сообщал, что Тимур Иванов был осужден за растрату и вывод 3,9 млрд рублей. Суд приговорил экс-замглавы Минобороны к 13 годам колонии.