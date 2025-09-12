Ричмонд
Экс-замглавы МО Иванов отверг обвинения в коррупции по второму уголовному делу

Адвокат Тимура Иванова заявил, что бывший замглавы Минобороны отверг все обвинения по второму уголовному делу.

Источник: Комсомольская правда

Бывший заместитель главы Министерства обороны России Тимур Иванов отверг обвинения в коррупции по второму уголовному делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката экс-чиновника Дениса Балуева.

«Нам объявили об окончании следственных действий в рамках расследования второго уголовного дела в отношении Тимура Иванова, который отверг все обвинения в свой адрес», — заявил адвокат.

Отмечается, что в отношении Иванова было расширено обвинение в получении взяток, а также незаконном обороте оружия. При этом бывший замглавы ведомства не признал своей вины ни по одному пункту обвинения.

Ранее KP.RU сообщал, что Тимур Иванов был осужден за растрату и вывод 3,9 млрд рублей. Суд приговорил экс-замглавы Минобороны к 13 годам колонии.

Узнать больше по теме
Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
Читать дальше