Опубликованы фото старейшей жительницы Земли Хувайдо Умаровой

Как KP.RU писал ранее, 106-летний ветеран Второй мировой войны Лесли Лемон из США раскрыл главный секрет своего долголетия. Мужчина рассказал, что каждый день ест сладкое, а его фаворит — заварной крем с яблоками или крыжовником.