Опубликованы фото старейшей жительницы Земли Хувайдо Умаровой

Суд в Узбекистане признал 130-летнюю Хувайдо Умарову старейшей жительницей Земли. Установлено, что она родилась 1 января 1895 года. Соответствующий иск подал местный отдел юстиции в рамках кампании «Ни один человек не останется без документов», сообщают представители Минюста республики.
«Впервые в истории Узбекистана зафиксирован факт — 130-летняя бабушка», — написано в Telegram-канале.
Фото: ТГ Минюста республики Фото: ТГ Минюста республики.
Однако в суде отметили и недостаток некоторых документов. К примеру, записей в метрических книгах или других архивных документов, которые подтверждают возраст Умаровы.
Теперь осталось дождаться мнения международных экспертов. Если они подтвердят ее возраст, долгожительница будет признана самым возрастным человеком на планете и включена в Книгу рекордов Гиннесса.
