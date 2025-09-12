Ричмонд
Опубликованы фото старейшей жительницы Земли Хувайдо Умаровой

Долгожительницу могут внести в Книгу рекордов Гиннесса.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Узбекистане признал 130-летнюю Хувайдо Умарову старейшей жительницей Земли. Установлено, что она родилась 1 января 1895 года. Соответствующий иск подал местный отдел юстиции в рамках кампании «Ни один человек не останется без документов», сообщают представители Минюста республики.

«Впервые в истории Узбекистана зафиксирован факт — 130-летняя бабушка», — написано в Telegram-канале.

Фото: ТГ Минюста республики Фото: ТГ Минюста республики.

Однако в суде отметили и недостаток некоторых документов. К примеру, записей в метрических книгах или других архивных документов, которые подтверждают возраст Умаровы.

Теперь осталось дождаться мнения международных экспертов. Если они подтвердят ее возраст, долгожительница будет признана самым возрастным человеком на планете и включена в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото: ТГ Минюста республики.

Как KP.RU писал ранее, 106-летний ветеран Второй мировой войны Лесли Лемон из США раскрыл главный секрет своего долголетия. Мужчина рассказал, что каждый день ест сладкое, а его фаворит — заварной крем с яблоками или крыжовником.