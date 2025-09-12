В Германии планируют ввести налог для богатых пенсионеров

Схема, которую первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр предложил ввести в 1995 году, строилась на принципе «пакта поколений» — работающие граждане обеспечивают пожилых. Но из-за снижения рождаемости модель оказалась под угрозой: если раньше на одного пенсионера приходилось несколько работников, то к 2025 году соотношение приблизилось почти к «1 к 1».