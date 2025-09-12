В Германии планируют ввести налог для богатых пенсионеров

В Германии идет обсуждение новой пенсионной реформы, в рамках которой прозвучало предложение обязать обеспеченных пенсионеров делиться доходами с обладателями минимальной пенсии. Об этом пишут местные СМИ.
Политики и профсоюзы раскритиковали инициативу, но правительство страны подчеркнуло, что без внесения изменений система не сможет работать дальше.
Схема, которую первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр предложил ввести в 1995 году, строилась на принципе «пакта поколений» — работающие граждане обеспечивают пожилых. Но из-за снижения рождаемости модель оказалась под угрозой: если раньше на одного пенсионера приходилось несколько работников, то к 2025 году соотношение приблизилось почти к «1 к 1».
Сейчас Германия тратит около 100 миллиардов евро в год на поддержку пенсионной системы. В целях снижения нагрузки на бюджет власти предлагают обязать «бэби-бумеров» отдавать примерно 10 процентов своих доходов на выплаты другим пенсионерам, передает сообщения немецких СМИ Общественная служба новостей.
