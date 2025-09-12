Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: память о подвиге ветеранов ВОВ является частью культуры России

Путин: память о подвиге ветеранов ВОВ является частью культуры России.

Источник: © РИА Новости

С. — ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны является значимой частью культуры России, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В этом году мы отмечаем 80-летие окончания Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Вечная благодарность фронтовикам и труженикам тыла, память о миллионах погибших мирных граждан, жертвах нацизма, гордость за поколение победителей стали неотъемлемой, значимой частью нашей культуры», — сказал Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.

Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года — «Возвращение к культуре — новые возможности».