Путин: память о подвиге ветеранов ВОВ является частью культуры России.

С. — ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны является значимой частью культуры России, заявил президент РФ Владимир Путин.
«В этом году мы отмечаем 80-летие окончания Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Вечная благодарность фронтовикам и труженикам тыла, память о миллионах погибших мирных граждан, жертвах нацизма, гордость за поколение победителей стали неотъемлемой, значимой частью нашей культуры», — сказал Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.
Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года — «Возвращение к культуре — новые возможности».