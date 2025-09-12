Путин: память о подвиге ветеранов ВОВ является частью культуры России.

«В этом году мы отмечаем 80-летие окончания Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Вечная благодарность фронтовикам и труженикам тыла, память о миллионах погибших мирных граждан, жертвах нацизма, гордость за поколение победителей стали неотъемлемой, значимой частью нашей культуры», — сказал Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.