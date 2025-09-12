Задачи поддержки молодежи закреплены законодательно, заявил Путин

С. — ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Задачи всесторонней поддержки молодежи законодательно закреплены в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
«В России на законодательном уровне закреплены задачи всесторонней поддержки молодежи, содействие в реализации прав на свободу всех видов творчества, помощи в части раскрытия талантов и дальнейшего профессионального роста», — сказал Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года — «Возвращение к культуре — новые возможности».