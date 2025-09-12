Задачи поддержки молодежи закреплены законодательно, заявил Путин

«В России на законодательном уровне закреплены задачи всесторонней поддержки молодежи, содействие в реализации прав на свободу всех видов творчества, помощи в части раскрытия талантов и дальнейшего профессионального роста», — сказал Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.