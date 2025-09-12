«Позиция Москвы жестко обозначена». Эксперт о планах европейских стран отправить войска в Украину

Вместе с тем, констатировал он, так называемая коалиция желающих не просто пытается поддерживать Украину, но и вынашивает планы ввода воинских формирований на украинскую территорию. «По этому поводу Путин достаточно четко заявил, что они будут рассматриваться как легитимные цели и уничтожаться. Позиция Москвы достаточно жестко обозначена», — добавил он.