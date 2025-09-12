«Позиция Москвы жестко обозначена». Эксперт о планах европейских стран отправить войска в Украину

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Москва жестко обозначила позицию по возможному присутствию иностранных войск в Украине, которые будут рассматриваться как легитимные военные цели. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», российский журналист и военный эксперт Игорь Коротченко.
Игорь Коротченко обратил внимание, что Евросоюз активно пытается помешать урегулированию конфликта в Украине. В подтверждение своих слов он привел недавний визит ряда европейских лидеров и Владимира Зеленского в Белый дом.
«Трамп показал им линию боевого соприкосновения и те территории, которые уже контролирует российская армия, сказав: чем больше вы будете сопротивляться здравому смыслу, тем больше будут территориальные потери Украины», — напомнил эксперт.
Вместе с тем, констатировал он, так называемая коалиция желающих не просто пытается поддерживать Украину, но и вынашивает планы ввода воинских формирований на украинскую территорию. «По этому поводу Путин достаточно четко заявил, что они будут рассматриваться как легитимные цели и уничтожаться. Позиция Москвы достаточно жестко обозначена», — добавил он.
Игорь Коротченко обратил внимание и на тот факт, что сейчас происходит своего рода «пересменка» в ряде крупных европейских спецслужб. Речь, в частности, идет о британской МИ-6 и немецкой БНД. «Это все будет нацелено на повышение планки конфронтационных действий со стороны Запада против России», — уверен эксперт. -0-