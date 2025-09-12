Путин объявил ключевую задачу в сфере российской культуры

Форум проходит в Северной столице с 10 по 13 сентября и объединяет представителей культурных и гуманитарных организаций со всего мира. По информации организаторов, форум объединяет экспертов из более чем 30 стран. В этом году основное внимание уделено теме «Возвращение к культуре — новые возможности». Участники обсуждают современные вызовы в области культурной политики, а также проекты по сохранению национального наследия. Форум проводится с 2012 года и считается одной из ведущих площадок для диалога по вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества.