Россиянка обратилась в суд с иском об оспаривании материнства

В Санкт-Петербурге суд приступил к рассмотрению беспрецедентного иска: женщина требует официально оспорить свое материнство.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, подобные дела, где с таким требованием выступает именно мать, а не отец, являются уникальной судебной практикой.
Согласно материалам дела, истица, Мария (имя изменено), в 2007 году родила девочку в одном из роддомов города и на следующий день покинула медицинское учреждение без ребенка. Данный факт подтвержден документально, и именно она указана матерью в свидетельстве о рождении ребенка, который с тех пор находится на государственном обеспечении.
Однако женщина представляет совершенно иную версию событий. Она утверждает, что в тот период проживала с супругом за рубежом, где родила сына. О существовании дочери и огромной задолженности по алиментам, превышающей 1,7 миллиона рублей, она узнала лишь спустя годы, вернувшись в Россию.
Теперь она требует исключить свои данные из актовой записи о рождении девочки и назначить судебную экспертизу для установления истины.
