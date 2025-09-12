Россиянка обратилась в суд с иском об оспаривании материнства

Согласно материалам дела, истица, Мария (имя изменено), в 2007 году родила девочку в одном из роддомов города и на следующий день покинула медицинское учреждение без ребенка. Данный факт подтвержден документально, и именно она указана матерью в свидетельстве о рождении ребенка, который с тех пор находится на государственном обеспечении.