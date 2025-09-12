Почти половина избираемых губернаторов проголосовала в первый же день выборов

Голосование в России проходит с 12 по 14 сентября 2025 года, в ходе которого в 20 регионах выбирают губернаторов. В выборах участвуют 94 кандидата от 11 партий и один самовыдвиженец, голосование организовано как по месту жительства, так и на экстерриториальных участках.