В Москве открылась фотовыставка, посвященная маршалу Василевскому

В четверг, 11 сентября, на Гоголевском бульваре состоялось открытие фотовыставки посвященной 130-летию выдающегося военачальника. Выставку открыла внучка маршала Анна Василевская под звуки духового оркестра. В конце мероприятия юнармейцы были награждены памятными медалями. Также в церемонии открытия принял участие председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.

31

В четверг, 11 сентября, на Гоголевском бульваре состоялось открытие фотовыставки, посвященной 130-летию выдающегося военачальника. Выставку открыла внучка маршала Анна Василевская под звуки духового оркестра.

В конце мероприятия юнармейцы были награждены памятными медалями. Также в церемонии открытия принял участие председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.

