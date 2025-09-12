В Москве открылась фотовыставка, посвященная маршалу Василевскому

31
В четверг, 11 сентября, на Гоголевском бульваре состоялось открытие фотовыставки, посвященной 130-летию выдающегося военачальника. Выставку открыла внучка маршала Анна Василевская под звуки духового оркестра.
В конце мероприятия юнармейцы были награждены памятными медалями. Также в церемонии открытия принял участие председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.
