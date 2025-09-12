«Свет в глазах и честная борьба». На что обращали внимание члены жюри «Мисс Беларусь»

Как опытный артист Владимир Громов также обращал внимание на то, как участницы справляются с волнением. Оно не обходит любого человека, выступающего на сцене, но нужно уметь с ним справляться. Тем более, что на новую «Мисс Беларусь» ляжет большая ответственность, ведь она не просто получит корону и станет самой известной красавицей нашей страны, но и будет представлять страну дальше и нести гордое звание «Мисс Беларусь» за ее пределами. «Нужно все время держать самообладание, нести себя и понимать, для чего ты служишь своей стране», — подытожил Владимир Громов. -0-