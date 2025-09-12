«Свет в глазах и честная борьба». На что обращали внимание члены жюри «Мисс Беларусь»

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены жюри Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» поделились с журналистами, на что обращали внимание при выборе главной красавицы страны, передает корреспондент БЕЛТА.
Алена Кучерук из Полоцка стала «Мисс Беларусь-2025».
Член жюри конкурса, председатель центрального совета БФСО «Динамо» полковник милиции Дмитрий Балаба признался, что старается руководствоваться спортивными принципами честной борьбы.
Участие в этом конкурсе в качестве члена жюри для него — уникальный опыт и большая честь. «Все девочки очень красивые. Я всегда восхищался красотой наших белорусских женщин. И хочу пожелать, чтобы победила сильнейшая», — добавил он.
Еще один член жюри, народный артист Беларуси Владимир Громов подчеркнул, что обращает большое внимание на глаза участниц, ведь именно по их свету можно определить, чем человек живет и что несет в этот мир. «Красота спасет мир, но, тем не менее, именно по глазам ты видишь, горит ли что-то в человеке или нет», — уверен Владимир Громов.
По его словам, сложности при выборе главной красавицы могут возникнуть и из-за того, что не всех любит камера. Одно дело, когда ты смотришь на человека на подиуме, а другое — конкурс показывают по телевидению.
Как опытный артист Владимир Громов также обращал внимание на то, как участницы справляются с волнением. Оно не обходит любого человека, выступающего на сцене, но нужно уметь с ним справляться. Тем более, что на новую «Мисс Беларусь» ляжет большая ответственность, ведь она не просто получит корону и станет самой известной красавицей нашей страны, но и будет представлять страну дальше и нести гордое звание «Мисс Беларусь» за ее пределами. «Нужно все время держать самообладание, нести себя и понимать, для чего ты служишь своей стране», — подытожил Владимир Громов. -0-