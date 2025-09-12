WP: убийце Кирка Робинсону предъявят обвинения по трем статьям

22-летнему жителю штата Юта Тайлеру Джеймсу Робинсону, подозреваемому в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, будут предъявлены обвинения по трем статьям уголовного кодекса. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на оказавшиеся в ее распоряжении документы.
Робинсону вменяют убийство при отягчающих обстоятельствах, а также незаконное хранение оружия и воспрепятствование правосудию.
Напомним, что 10 сентября Чарли Кирка застрелили во время выступления в Университете долины Юта в городе Орем. Мужчина получил ранение в шею и скончался в больнице.
Позднее президент США Дональд Трамп сообщил о задержании подозреваемого. По имеющейся информации, преступление мог совершить 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. Также сообщалось, что глава Белого дома пообещал привлечь к ответственности всех причастных к этому преступлению.