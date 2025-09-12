12 сентября явка избирателей на выборах в Ростовской области составила 25,54%

В пятницу, 12 сентября, прошел первый день голосования на выборах губернатора и муниципальных депутатов. К восьми вечера явка составила 25,54%. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.
— Мы видим неравнодушие граждан: для многих действительно важно, кто будет возглавлять регион ближайшие пять лет. Нарушений, способных повлиять на результат, не выявлено, — сказал председатель Избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров.
На сегодняшний день в выборах главы региона приняли участие 792 264 жителя Ростовской области.
Напомним, что голосование длится три дня: 12, 13 и 14 сентября.