Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач объяснила связь частых перекусов и развития сахарного диабета

Доктор также посоветовала обязательно завтракать.

Источник: Комсомольская правда

Постоянные перекусы вредны для организма, даже если выбирать для этого полезные продукты. Об этом предупредила в беседе с изданием NEWS.ru врач Ольга Чиркова.

— Частые перекусы могут постепенно привести к снижению чувствительности клеток к инсулину, что ведет к метаболическому синдрому и сахарному диабету второго типа, — объяснила доктор.

Медик посоветовала каждый день есть в одно время, чтобы организм был готов к приему пищи, и не пропускать завтрак, поскольку он запускает обмен веществ. При этом, включать в него белки и жиры, чтобы давать энергию надолго и сглаживать резкие подъемы глюкозы.

Ранее KP.RU сообщил, что сахарный диабет есть примерно у 8,5% жителей земли. В России диабет диагностирован у 4,9 миллионов человек. Но специалисты уточняют: реальное число заболевших гораздо больше, так как многие просто не знают о своем диагнозе.