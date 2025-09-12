Врач объяснила связь частых перекусов и развития сахарного диабета

Постоянные перекусы вредны для организма, даже если выбирать для этого полезные продукты. Об этом предупредила в беседе с изданием NEWS.ru врач Ольга Чиркова.
— Частые перекусы могут постепенно привести к снижению чувствительности клеток к инсулину, что ведет к метаболическому синдрому и сахарному диабету второго типа, — объяснила доктор.
Медик посоветовала каждый день есть в одно время, чтобы организм был готов к приему пищи, и не пропускать завтрак, поскольку он запускает обмен веществ. При этом, включать в него белки и жиры, чтобы давать энергию надолго и сглаживать резкие подъемы глюкозы.
Ранее KP.RU сообщил, что сахарный диабет есть примерно у 8,5% жителей земли. В России диабет диагностирован у 4,9 миллионов человек. Но специалисты уточняют: реальное число заболевших гораздо больше, так как многие просто не знают о своем диагнозе.