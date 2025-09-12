Ричмонд
Евросоюз снял персональные санкции с одного человека

В рамках продления персональных антироссийских санкций Евросоюз (ЕС) снял ограничения с одного из фигурантов — его имя станет известно после публикации решения в официальном журнале ЕС. Об этом в пятницу, 12 сентября, заявил Совет объединения.

— В контексте пересмотра санкций Совет также принял решение не продлевать списки одного лица и исключить из списка одного умершего человека, — говорится в сообщении.

В тот же день ЕС продлил на полгода, до 15 марта 2026 года, санкции в отношении лиц, которые якобы ответственны за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Они не могут въезжать на территорию стран — членов объединения, а также получать денежные средства или другие экономические ресурсы. Кроме того, у таких лиц заморожены активы, передает сайт Совета ЕС.

12 сентября британское министерство финансов расширило список антироссийских санкций на 30 позиций — в перечень добавили трех физических и 27 юридических лиц. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что возможные антироссийские санкции могут затронуть нефтяной и банковский секторы, а также новые импортные пошлины.

