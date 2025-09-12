Евросоюз снял персональные санкции с одного человека

В тот же день ЕС продлил на полгода, до 15 марта 2026 года, санкции в отношении лиц, которые якобы ответственны за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Они не могут въезжать на территорию стран — членов объединения, а также получать денежные средства или другие экономические ресурсы. Кроме того, у таких лиц заморожены активы, передает сайт Совета ЕС.