Евросоюз снял персональные санкции с одного человека

— В контексте пересмотра санкций Совет также принял решение не продлевать списки одного лица и исключить из списка одного умершего человека, — говорится в сообщении.
В тот же день ЕС продлил на полгода, до 15 марта 2026 года, санкции в отношении лиц, которые якобы ответственны за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Они не могут въезжать на территорию стран — членов объединения, а также получать денежные средства или другие экономические ресурсы. Кроме того, у таких лиц заморожены активы, передает сайт Совета ЕС.
12 сентября британское министерство финансов расширило список антироссийских санкций на 30 позиций — в перечень добавили трех физических и 27 юридических лиц. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что возможные антироссийские санкции могут затронуть нефтяной и банковский секторы, а также новые импортные пошлины.