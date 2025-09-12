Появились фото старейшей женщины Земли

Напомним, что на данный момент в международных реестрах самым пожилым человеком считается британка Этель Катерхэм, отметившая в августе 2025 года 116-летие и проживающая в доме престарелых в графстве Суррей под Лондоном. Француженка Жанна Луиза Кальман до сих пор остаётся абсолютным рекордсменом по долголетию. Её жизненный путь составил 122 года и 164 дня; она родилась 21 февраля 1875 года.