Каким будет октябрь в 2025 году: метеоролог раскрыл неожиданный прогноз

После температурных качелей, которые наблюдались в Центральной России этим летом и в начале осени, октябрь, судя по прогнозам, подарит жителям большинства регионов тепло и приятную погоду. Об этом заявил в беседе с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев.
— Есть основания полагать, что октябрь станет теплым месяцем, прежде всего, в европейской части страны. Днем будет в среднем +10… +12 градусов, ночью — до +6 градусов. Таким образом, комфортная осень задержится довольно надолго, — считает синоптик.
По его словам, наиболее теплой станет первая декада октября: в отдельные дни воздух будет прогреваться до +15 градусов. Температура начнет постепенно снижаться к середине месяца.
Ранее KP.RU сообщил, что сентябрь в Москве, согласно прогнозам, будет теплее климатической нормы примерно на 1 градус (это в среднем за месяц). Сухой сентябрь ожидается в южной половине Центрального федерального округа: в Тульской, Брянской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Курской и Воронежской областях.