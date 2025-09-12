В Китае нашли гробы возрастом около восьми тысяч лет

Ученые в деревне Цзяху, расположенной в уезде Уян в Центральном Китае, обнаружили самые древние деревянные гробы в стране. Ящики пролежали под землей около восьми тысяч лет. Об этом сообщила Общественная служба новостей.
Археологи извлекли их из неолитических захоронений. Ранее считалось, что традиция использования деревянных гробов возникла лишь шесть тысяч лет назад, в период культуры Давэнькоу. Однако новые исследования показали, что найденные образцы на две тысячи лет старше.
Цзяху уже известна своими уникальными артефактами, такими как костяные флейты, и новая находка открывает еще одну страницу истории ранних погребальных обрядов в Китае, говорится в материале.
Ранее ученые обнаружили 317 скелетов средневекового периода под зданием бывшего универмага Debenhams в Глостере, Великобритания. Раскопки, проводимые организацией Cotswold Archaeology, также выявили 83 захоронения римского периода. Находка была сделана в районе, где сейчас строится кампус Университета Глостера. Раскопки, проводимые организацией Cotswold Archaeology, также выявили 83 захоронения римского периода.
В в Перу исследователи нашли человеческие скелеты с проломленными черепами, веревками на шеях и связанными руками на раскопках территории древнего храма. Предполагается, что людей могли использовать в жертвоприношениях.