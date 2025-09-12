В Китае нашли гробы возрастом около восьми тысяч лет

Археологи извлекли их из неолитических захоронений. Ранее считалось, что традиция использования деревянных гробов возникла лишь шесть тысяч лет назад, в период культуры Давэнькоу. Однако новые исследования показали, что найденные образцы на две тысячи лет старше.