Путин пожелал успешных выступлений всем участникам Интервидения

На XI Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур глава государства выразил уверенность, что современное «Интервидение» сохранит атмосферу творчества и дружбы между народами.
«Я желаю всем конкурсантам успешных выступлений. Нет сомнения, что они внесут свой значимый вклад в укрепление диалога культуры народов», — отметил Путин.
Напомним, участие в «Интервидении» подтвердили более 20 стран, среди которых Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Куба, Сербия и государства Ближнего Востока. Российскую сторону представит популярный певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Жеребьёвка участников уже прошла. Россия выступит 20 сентября под номером девять. Ожидается, что общее число зрителей, следящих за конкурсом, составит около миллиарда человек. Ведущими станут Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина.