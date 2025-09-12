Путин пожелал успешных выступлений всем участникам Интервидения

Напомним, участие в «Интервидении» подтвердили более 20 стран, среди которых Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Куба, Сербия и государства Ближнего Востока. Российскую сторону представит популярный певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Жеребьёвка участников уже прошла. Россия выступит 20 сентября под номером девять. Ожидается, что общее число зрителей, следящих за конкурсом, составит около миллиарда человек. Ведущими станут Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина.