Репродуктолог назвала вещества, которые значительно снижают шансы завести ребенка

Подготовка к беременности должна начинаться заранее, причем, не только со стороны женщины, но и со стороны мужчины. Правильный образ жизни ускорит зачатие, но и повысит шансы на рождение здорового ребенка, об этом рассказала в беседе с изданием Lenta.ru врач-репродуктолог Гюнай Салаева.
— Для составления оптимального плана подготовки к зачатию, важно оценить состояние здоровья обоих партнеров. Регулярное употребление алкоголя снижает фертильность, а никотин ускоряет истощение яичников, — объяснила доктор.
Медик добавила, что если беременность не наступает в течение года, или партнерам больше 35 лет, следует посетить репродуктолога для консультации.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что часть этапов подготовки к родительству у мужчин и женщин совпадает. Для начала им стоит пройти обследование у докторов: будущему отцу — у уролога-андролога, а матери — у акушера-гинеколога. Кроме того, необходимо сдать общеклинические анализы крови, мочи, инфекции, передаваемые половым путем: сифилис, гепатиты, ВИЧ.