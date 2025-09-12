Репродуктолог назвала вещества, которые значительно снижают шансы завести ребенка

Подготовка к беременности должна начинаться заранее, причем, не только со стороны женщины, но и со стороны мужчины. Правильный образ жизни ускорит зачатие, но и повысит шансы на рождение здорового ребенка, об этом рассказала в беседе с изданием Lenta.ru врач-репродуктолог Гюнай Салаева.