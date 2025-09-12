Беларусь демонстрирует устойчивый рост объемов экспорта медицинских услуг

Организации здравоохранения Беларуси обладают уникальным научным потенциалом, хорошей материальной базой, почему иностранцы и выбирают нашу страну для лечения. Наиболее востребованными направлениями медицинского туризма в Беларуси являются: трансплантология, онкология, травматология и ортопедия, кардиология, нейрохирургия, офтальмология, стоматология, а также реабилитационная медицина и санаторно-курортное лечение. Все чаще иностранные пациенты интересуются малоинвазивными вмешательствами, методами ранней диагностики и индивидуальными реабилитационными программами.