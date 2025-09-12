12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь демонстрирует устойчивый рост объемов экспорта медицинских услуг. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Елена Богдан на пленарном заседании Международного форума экономического сотрудничества в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
По официальным данным, только в 2024 году более 160 тыс. иностранных пациентов из 159 стран получили медицинскую помощь в белорусских учреждениях. Более 70% объема экспорта медицинских услуг приходится на граждан стран СНГ.
Организации здравоохранения Беларуси обладают уникальным научным потенциалом, хорошей материальной базой, почему иностранцы и выбирают нашу страну для лечения. Наиболее востребованными направлениями медицинского туризма в Беларуси являются: трансплантология, онкология, травматология и ортопедия, кардиология, нейрохирургия, офтальмология, стоматология, а также реабилитационная медицина и санаторно-курортное лечение. Все чаще иностранные пациенты интересуются малоинвазивными вмешательствами, методами ранней диагностики и индивидуальными реабилитационными программами.
Ведущие клиники, такие как республиканские научно-практические центры (РНПЦ), клинические и городские больницы, активно участвуют в оказании услуг иностранцам.
Одним из главных конкурентных преимуществ Беларуси также является медицинское образование — сочетание классической школы с современными технологиями.
В последние годы в стране реализуется комплекс мер по развитию медицинского туризма: совершенствуется законодательная база, создаются специальные сервисы для координации приема иностранных пациентов, развиваются цифровые платформы. В перспективе Беларусь планирует ежегодно увеличивать объем экспорта медицинских услуг. Среди ключевых направлений — развитие телемедицины, обучение иностранцев в медицинских вузах страны, расширение сотрудничества с зарубежными страховыми компаниями и благотворительными фондами, повышение узнаваемости бренда белорусской медицины.
Стратегия развития экспорта медицинских услуг на 2025−2035 годы предполагает модернизацию медучреждений, подготовку персонала, маркетинговое продвижение услуг за рубежом, участие в международных выставках, улучшение сервиса в больницах.
Форум приурочен к празднованию 958-летия Минска. Тема — экономический, туристический и медицинский потенциал города. -0-