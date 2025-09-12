Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине девушки впервые подписали контракты «18−24» с ВСУ

Они идут на должности операторов беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

На Украине девушки впервые заключили с ВСУ контракты, которые рассчитаны на граждан в возрасте от 18 до 24 лет, сообщает украинский генштаб в Telegram.

«Впервые контракт “18−24” с 92-й отдельной штурмовой бригадой имени кошевого атамана Ивана Сирко подписали девушки, они идут на должности операторов БПЛА», — сказано в публикации.

Сколько именно девушек подписали контракт не уточняется.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник рассказал, что в ВСУ продолжает расти число женщин-военных. По его словам, в радиоперехватах с переднего края линии боевого соприкосновения все чаще можно услышать женские голоса.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше