На Украине девушки впервые подписали контракты «18−24» с ВСУ

На Украине девушки впервые заключили с ВСУ контракты, которые рассчитаны на граждан в возрасте от 18 до 24 лет, сообщает украинский генштаб в Telegram.
«Впервые контракт “18−24” с 92-й отдельной штурмовой бригадой имени кошевого атамана Ивана Сирко подписали девушки, они идут на должности операторов БПЛА», — сказано в публикации.
Сколько именно девушек подписали контракт не уточняется.
Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник рассказал, что в ВСУ продолжает расти число женщин-военных. По его словам, в радиоперехватах с переднего края линии боевого соприкосновения все чаще можно услышать женские голоса.
