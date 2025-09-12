В общественных местах Москвы работают избирательные участки для региональных выборов

Избирательные участки для губернаторских выборов 19 российских регионов сегодня работали в Москве и будут работать до вечера 14 сентября. Жители тех субъектов Федерации, где в эти дни проводятся губернаторские выборы, могут проголосовать на этих участках, находясь в столице, если заранее — до 8 сентября — подали заявку на портале госуслуг.
Это стало возможным благодаря технологиям электронного голосования и единому цифровому списку избирателей. Напомним, электронное голосование в Москве впервые опробовано в 2019 году. За минувшие годы эта технология зарекомендовала себя как надежная и повышающая явку — в результате выборы, отражая волю большего числа избирателей, становятся легитимнее.
Кроме того, электронное голосование неоспоримо удобнее традиционного, что в полной мере оценили москвичи: в последнее время именно при помощи этой системы голосует большинство столичных избирателей. В голосовании начали участвовать даже те москвичи, которые до появления электронных платформ не ходили на выборы. Сейчас эти же технологии применяются, чтобы обеспечить приехавшим в Москву жителям других российских регионов возможность участвовать в губернаторских выборах.
Участки голосования размещены в популярных столичных общественных пространствах: голос за своего кандидата в губернаторы жители регионов могут отдать во флагманских офисах «Мои документы» округов столицы. Флагманские офисы расположены, например, в ТРЦ «Афимолл» (ЦАО), «Метрополис» (САО), «Город» на Рязанском проспекте (ЮВАО), «Колумбус» (ЮАО), «Спектр» на Новоясеневском проспекте (ЮЗАО), «Кунцево Плаза» (ЗАО), «Калейдоскоп» на Сходненской (СЗАО). Кроме того, избирательные пункты имеются в офисах «Мои документы» районов Крюково, Щербинка, Отрадное, Даниловский, а также в вестибюле станции метро «Курская» Арбатско-Покровской линии и в гостиничном комплексе «Измайлово» — адреса приведены на городском портале mos.ru.
Такой выбор мест для голосования был сделан ради комфорта избирателей — они удобны с точки зрения логистики, как правило, расположены рядом с транспортными узлами. Помимо этого, традиционное расположение избирательных участков в школах неудобно для ставшего сейчас стандартом трехдневного голосования. Ведь по соображениям санитарии и безопасности занятия в школе нужно отменять не только на все три дня голосования (из которых двое выходных), но и на день до выборов и день после них.
Оценить удобство, простоту, надежность и безопасность электронных выборов москвичи оценили уже давно. Для жителей мегаполиса, ежедневно пользующихся цифровыми решениями, платформами и сервисами, естественным продолжением этой цифровизации повседневности стало электронное голосование. Исполнить свой гражданский долг дистанционно или при помощи терминалов для электронного голосования на избирательных участках стало максимально комфортно.
И если еще недавно эти технологии — в первую очередь, это касается электронного списка избирателей — были доступны прежде всего москвичам, то сейчас эти технические возможности Москва предоставила и жителям других регионов, которые смогут также с полным комфортом, находясь в столице, участвовать в голосовании. Надежность и честность гарантируется системой подсчета голосов, разработанной российскими специалистами на основе блокчейна: каждый отданный голос фиксируется в привязке в времени и месту голосования и может быть подтвержден при проверке голосования. Платформы для электронного голосования в Москве за минувшие несколько лет доказали свою высокую устойчивость и надежность. А значит, пользоваться этими инструментами и голосовать, не отрываясь от работы и личных дел, можно безбоязненно.