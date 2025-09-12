В общественных местах Москвы работают избирательные участки для региональных выборов

И если еще недавно эти технологии — в первую очередь, это касается электронного списка избирателей — были доступны прежде всего москвичам, то сейчас эти технические возможности Москва предоставила и жителям других регионов, которые смогут также с полным комфортом, находясь в столице, участвовать в голосовании. Надежность и честность гарантируется системой подсчета голосов, разработанной российскими специалистами на основе блокчейна: каждый отданный голос фиксируется в привязке в времени и месту голосования и может быть подтвержден при проверке голосования. Платформы для электронного голосования в Москве за минувшие несколько лет доказали свою высокую устойчивость и надежность. А значит, пользоваться этими инструментами и голосовать, не отрываясь от работы и личных дел, можно безбоязненно.